Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства, пишет 14 января РИА Новости.

При этом корпорация пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительства или не учредила российское юридическое лицо.

С 1 января 2022 года в силу вступил закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Они должны в полном объеме представлять интересы головных организаций и служить основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.

