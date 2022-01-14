Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства, пишет 14 января РИА Новости.
При этом корпорация пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительства или не учредила российское юридическое лицо.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Они должны в полном объеме представлять интересы головных организаций и служить основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Попадающие под закон компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами. Кроме того, необходимо разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
При нарушениях требований доступ к иностранному интернет-ресурсу могут частично ограничить или полностью заблокировать ресурс. Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.