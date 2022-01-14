Королевская семья в Нидерландах отказалась от золотой кареты для борьбы с расизмом

Король Нидерландов Виллем-Александр сообщил, что члены монаршей семьи перестанут пользоваться церемониальной золотой каретой, поскольку она напоминает о колониальном прошлом государства. Об этом 14 января сообщает BBC.
Ранее борцы с расизмом обратили внимание на изображение, которое нанесено на дверцы кареты. На нем изображены несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары — какао, сахарный тростник и прочее — белой женщине, которая символизирует страну, при этом один из них стоит на коленях.
Рядом с дамой находится мужчина, который протягивает книгу маленькому мальчику. В 1896 автор работы, художник Николас ван дер Ваай, сказал, что предмет означает «дар цивилизации», который Нидерланды преподнесли своим колониям.
It is decorated with images of black slaves kneeling before their white masters.King Willem-Alexander of the Netherlands announced today that he will no longer use the golden royal carriage, which has been at the center of a debate. pic.twitter.com/gmGloyMODZ— Valia Traka (@TrakaValia) January 14, 2022
Король Виллем-Александр сообщил, что изображение обижает чувства многих людей и призвал не отвергать прошлое страны, глядя на него через призму современности.
«Запрет исторических объектов и символов тоже не решит проблему. Вместо этого нам необходимы согласованные усилия, которые объединяют нас, а не разъединяют. До тех пор пока в Нидерландах живут люди ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше темное прошлое будет бросать на нас тень», — добавил монарх.
К началу XVIII века Нидерланды завладели огромными территориями таких стран, как Индонезия, Южная Африка, Кюрасао и Западное Папуа. Государство считалось одним из главных игроков в трансатлантической работорговле.