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Королевская семья в Нидерландах отказалась от золотой кареты для борьбы с расизмом

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Король Нидерландов Виллем-Александр сообщил, что члены монаршей семьи перестанут пользоваться церемониальной золотой каретой, поскольку она напоминает о колониальном прошлом государства. Об этом 14 января сообщает BBC.

Ранее борцы с расизмом обратили внимание на изображение, которое нанесено на дверцы кареты. На нем изображены несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары — какао, сахарный тростник и прочее — белой женщине, которая символизирует страну, при этом один из них стоит на коленях.

Рядом с дамой находится мужчина, который протягивает книгу маленькому мальчику. В 1896 автор работы, художник Николас ван дер Ваай, сказал, что предмет означает «дар цивилизации», который Нидерланды преподнесли своим колониям.

Король Виллем-Александр сообщил, что изображение обижает чувства многих людей и призвал не отвергать прошлое страны, глядя на него через призму современности.

«Запрет исторических объектов и символов тоже не решит проблему. Вместо этого нам необходимы согласованные усилия, которые объединяют нас, а не разъединяют. До тех пор пока в Нидерландах живут люди ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше темное прошлое будет бросать на нас тень», — добавил монарх.

К началу XVIII века Нидерланды завладели огромными территориями таких стран, как Индонезия, Южная Африка, Кюрасао и Западное Папуа. Государство считалось одним из главных игроков в трансатлантической работорговле.

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Комментарии (2)

baffi
Им и в музее будет стыдно выставить свои колониальные следы, пусть передают нам в Эрмитаж. Будут приезжать смотреть туристами на свое прошлое.
266597475
низачод , пока их величества , ползая на коленках, не полижут.... ээээ .....ботинки , тех кого они угнетали - не поверим. лицемеры-угнетатели, эксплуататоры!
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