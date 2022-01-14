Королевская семья в Нидерландах отказалась от золотой кареты для борьбы с расизмом

Ранее борцы с расизмом обратили внимание на изображение, которое нанесено на дверцы кареты. На нем изображены несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары — какао, сахарный тростник и прочее — белой женщине, которая символизирует страну, при этом один из них стоит на коленях.

Король Нидерландов Виллем-Александр сообщил, что члены монаршей семьи перестанут пользоваться церемониальной золотой каретой, поскольку она напоминает о колониальном прошлом государства. Об этом 14 января сообщает BBC .

Рядом с дамой находится мужчина, который протягивает книгу маленькому мальчику. В 1896 автор работы, художник Николас ван дер Ваай, сказал, что предмет означает «дар цивилизации», который Нидерланды преподнесли своим колониям.

Король Виллем-Александр сообщил, что изображение обижает чувства многих людей и призвал не отвергать прошлое страны, глядя на него через призму современности.



«Запрет исторических объектов и символов тоже не решит проблему. Вместо этого нам необходимы согласованные усилия, которые объединяют нас, а не разъединяют. До тех пор пока в Нидерландах живут люди ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше темное прошлое будет бросать на нас тень», — добавил монарх.



К началу XVIII века Нидерланды завладели огромными территориями таких стран, как Индонезия, Южная Африка, Кюрасао и Западное Папуа. Государство считалось одним из главных игроков в трансатлантической работорговле.

