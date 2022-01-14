Metro-Goldwin-Mayer переснимет российский фильм про сантехника

Российский фильм «Дурак», драма о борьбе «маленького человека» с бюрократической машиной, будет адаптирован в сериал кинокомпанией Metro-Goldwin-Mayer. Об этом 14 января сообщило издание Variety.



Режиссер Юрий Быков снял социальную драму «Дурак» в 2014 году, в том же году кинокартина стала триумфатором кинофестиваля в Локарно. В фильме рассказывается о сантехнике Никитине (Артём Быстров), который вступает в борьбу с коррумпированными местными чиновниками, чтобы спасти жизни 800 обитателей старого общежития, которое вот-вот рухнет. Продюсерами фильма стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

