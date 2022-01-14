Metro-Goldwin-Mayer переснимет российский фильм про сантехника

Российский фильм «Дурак», драма о борьбе «маленького человека» с бюрократической машиной, будет адаптирован в сериал кинокомпанией Metro-Goldwin-Mayer. Об этом 14 января сообщило издание Variety.
Режиссер Юрий Быков снял социальную драму «Дурак» в 2014 году, в том же году кинокартина стала триумфатором кинофестиваля в Локарно. В фильме рассказывается о сантехнике Никитине (Артём Быстров), который вступает в борьбу с коррумпированными местными чиновниками, чтобы спасти жизни 800 обитателей старого общежития, которое вот-вот рухнет. Продюсерами фильма стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская.
Netflix в 2018 году уже снял сериал «Семь секунд» по мотивам другого фильма Быкова — криминальной драмы 2013 года «Майор». Актриса Реджина Кинг за роль в «Семь секунд» получила «Эмми».
Фильм «Дурак» превратится в американской адаптации в сериал «Коллапс», им будет заниматься та же команда, что создала «Семь секунд» — исполнительные продюсеры Алекс Резник и Лоуренс Бендер. Продюсерами проекта станут российские кинодеятели Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.