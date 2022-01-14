В Петербурге уже занято почти 70% коронавирусных коек

В стационарах Петербурга свободно всего около 30% коек для пациентов с COVID-19, но резерв есть, заявил губернатор Александр Бегов по итогам заседания федерального оперштаба.



Как рассказал 14 января градоначальник, общая мощность коек, которые могут быть развернуты в Петербурге для госпитализации больных с ковидом в медицинских организациях, — более 11 тысяч. На данный момент задействованы 8 000 мест, свободны 2 573 — 32,2% от общего количества.



Для детей открыты 362 койки в детской больнице № 5 им Н. Ф. Филатова и 15 мест в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете Минздрава России.

