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В Петербурге уже занято почти 70% коронавирусных коек

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В стационарах Петербурга свободно всего около 30% коек для пациентов с COVID-19, но резерв есть, заявил губернатор Александр Бегов по итогам заседания федерального оперштаба.

Как рассказал 14 января градоначальник, общая мощность коек, которые могут быть развернуты в Петербурге для госпитализации больных с ковидом в медицинских организациях, — более 11 тысяч. На данный момент задействованы 8 000 мест, свободны 2 573 — 32,2% от общего количества.

Для детей открыты 362 койки в детской больнице № 5 им Н. Ф. Филатова и 15 мест в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете Минздрава России.

Всего в Петербурге привито от коронавируса первично 2,96 млн человек, из них 2,77 млн закончили цикл вакцинации.

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Комментарии (2)

тов
Кем заняты эти койки?

Может вы их посуточно сдаете?

Надо на авито посмотреть сколько с командированных за койко-место в красной зоне сейчас берут.
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