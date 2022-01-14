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На историческом месте в саду Сан-Галли поставят копию «Рождения Афродиты» с фонтаном

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В Петербурге сделают копию скульптурной композиции с фонтаном «Рождение Афродиты», которая находилась в зимнем саду особняка Сан-Галли. Об этом 14 января рассказали в КГИОП.

Фонтан в саду Сан-Галли, 1995 год
Фонтан в саду Сан-Галли, 1995 годФото: КГИОП
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Композицию, признанную объектом культурного наследия, изготовили в 1880-х годах. Ее отлили на заводе Сан-Галли. До 1930-х годов она находилась в зимнем саду особняка известного предпринимателя. Когда интерьер помещения был утрачен, композицию перенесли в открытый сад и установили в центре бетонной чаши фонтана. Скульптуры отреставрировали в 2003 году. Тогда оказалось, что Афродита и купидоны находятся в аварийном состоянии. Из-за этого их нельзя выносить на открытый воздух. Композицию разместили в вестибюле дома № 1 по площади Ломоносова, где находится КГИОП.

Было решено сделать копию «Рождения Афродиты», чтобы установить ее на историческом месте в саду Сан-Галли. Заказчиком работ стал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на балансе которого находится фонтан. КГИОП выдал подрядчику разрешение на выполнение работ в минувшем декабре. Их планируют завершить к концу октября.

Фонтан в саду Сан-Галли, 1995 год
Фонтан в саду Сан-Галли, 1995 годФото: КГИОП

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась:
— В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!
Аж пенсне раскалилось. Я ей так тихо возражаю:
— Чего орешь, ты, мышь белая?.. Ты здесь каждый день дурака валяешь. А мне завтра на работу.
Стакан бы лучше вынесла... Видишь, человек из горлышка булькает?!
... Что селедку?.. Кто селедку?.. Какую селедку?.. Ну, селедку развернул у него на плече...
А что ему сделается? Двести лет стоял, еще простоит, а у меня выходной кончается, поймешь ты, коза старая?!
... Кто Аполлон?.. Я — Аполлон? Он — Аполлон? Ну и нехай себе Аполлон... Повесил я ему авоську на руку, а куда вешать, на шею?!"©
Pupin
Это хорошо.
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