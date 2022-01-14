На историческом месте в саду Сан-Галли поставят копию «Рождения Афродиты» с фонтаном

"Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась:

— В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!

Аж пенсне раскалилось. Я ей так тихо возражаю:

— Чего орешь, ты, мышь белая?.. Ты здесь каждый день дурака валяешь. А мне завтра на работу.

Стакан бы лучше вынесла... Видишь, человек из горлышка булькает?!

... Что селедку?.. Кто селедку?.. Какую селедку?.. Ну, селедку развернул у него на плече...

А что ему сделается? Двести лет стоял, еще простоит, а у меня выходной кончается, поймешь ты, коза старая?!

... Кто Аполлон?.. Я — Аполлон? Он — Аполлон? Ну и нехай себе Аполлон... Повесил я ему авоську на руку, а куда вешать, на шею?!"©