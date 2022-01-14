На историческом месте в саду Сан-Галли поставят копию «Рождения Афродиты» с фонтаном

В Петербурге сделают копию скульптурной композиции с фонтаном «Рождение Афродиты», которая находилась в зимнем саду особняка Сан-Галли. Об этом 14 января рассказали в КГИОП.
Композицию, признанную объектом культурного наследия, изготовили в 1880-х годах. Ее отлили на заводе Сан-Галли. До 1930-х годов она находилась в зимнем саду особняка известного предпринимателя. Когда интерьер помещения был утрачен, композицию перенесли в открытый сад и установили в центре бетонной чаши фонтана. Скульптуры отреставрировали в 2003 году. Тогда оказалось, что Афродита и купидоны находятся в аварийном состоянии. Из-за этого их нельзя выносить на открытый воздух. Композицию разместили в вестибюле дома № 1 по площади Ломоносова, где находится КГИОП.
Было решено сделать копию «Рождения Афродиты», чтобы установить ее на историческом месте в саду Сан-Галли. Заказчиком работ стал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на балансе которого находится фонтан. КГИОП выдал подрядчику разрешение на выполнение работ в минувшем декабре. Их планируют завершить к концу октября.