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Голикова: В России выявлено почти 800 случаев «омикрона»

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В России растет количество зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказала 14 января вице-премьер Татьяна Голикова, выявлено уже 783 случая, больше половины из них (53%) — в Москве.

Она отметила, что с 10 по 13 января число заражений «омикроном» в России возросло в 2,6 раза. «Постепенно, как это происходит в других странах, «омикрон» вытеснит доминирующий пока в России штамм «дельта»», — сказала вице-премьер.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России, по словам Голиковой, за последнюю неделю вырос до 63,7%. Полностью привиты от коронавируса 76,7 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заразность «омикрона» выше от 3 до 7 раз по сравнению с другими вариантами коронавируса, его инкубационный период составляет от 2 до 5 дней.

«Человек, который встретился с «омикроном», становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок», — добавила она.

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Комментарии (5)

Brezhnev
Гинцбурга, надеюсь, посчитали?
Leo.S
Чем не повод для паники? Омикрон - мы все умрем. Понеслось....
Modest_5e4ce41f7533b
Возможно, это интересно вирусологам, но уж точно не эпидемиологам.
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