Голикова: В России выявлено почти 800 случаев «омикрона»

В России растет количество зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказала 14 января вице-премьер Татьяна Голикова, выявлено уже 783 случая, больше половины из них (53%) — в Москве.



Она отметила, что с 10 по 13 января число заражений «омикроном» в России возросло в 2,6 раза. «Постепенно, как это происходит в других странах, «омикрон» вытеснит доминирующий пока в России штамм «дельта»», — сказала вице-премьер.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России, по словам Голиковой, за последнюю неделю вырос до 63,7%. Полностью привиты от коронавируса 76,7 млн человек.

