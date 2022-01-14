В Канаде суд запретил невакцинированному отцу видеться с сыном

Отец в Канаде лишился права видеться с 12-летним сыном из-за отсутствия прививки от COVID-19.



«Судья постановил, что общение с отцом не в интересах [проживающего отдельно с матерью] ребенка, учитывая всплеск случаев заболевания коронавирусом во франкоязычной провинции Квебек», — сообщает 14 января Newsweek.



В ходе судебного разбирательства мать ребенка, которая считается опекуном, рассказала, что отец не был вакцинирован. Она попросила, чтобы ему запретили видеться с сыном на этом основании.



Судья отметил, что встал на сторону женщины, так как она проживает с другими малолетними невакцинированными детьми. Суд охарактеризовал отца как «сторонника теорий заговора».

