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В Канаде суд запретил невакцинированному отцу видеться с сыном

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Отец в Канаде лишился права видеться с 12-летним сыном из-за отсутствия прививки от COVID-19.

«Судья постановил, что общение с отцом не в интересах [проживающего отдельно с матерью] ребенка, учитывая всплеск случаев заболевания коронавирусом во франкоязычной провинции Квебек», — сообщает 14 января Newsweek.

В ходе судебного разбирательства мать ребенка, которая считается опекуном, рассказала, что отец не был вакцинирован. Она попросила, чтобы ему запретили видеться с сыном на этом основании.

Судья отметил, что встал на сторону женщины, так как она проживает с другими малолетними невакцинированными детьми. Суд охарактеризовал отца как «сторонника теорий заговора».

Эксперты по семейному праву заявили, что это первое судебное решение, которое лишает родителя права встреч с ребенком на основании вакцинации.

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Комментарии (2)

ЛенаЛеан
Во Франции вакцинированный разведенный отец отказывается встречаться с невакцинированным ребенком. И это не новость :-(
Grend
Это происки мерзкой бабы, суд оказался не на высоте.
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