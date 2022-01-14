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Песков: Вакцинация от коронавируса платной не будет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от COVID-19. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

Вопрос представителю Кремля задали после поста депутата Госдумы Максима Иванова. «В скором времени сделать это (прививку. — Ред.) бесплатно уже не получится», — написал народный избранник.

По его оценке, в некоторых странах уже ввели плату за укол от коронавируса. Он призвал сограждан поторопиться. «Не успел — открывай кошелёк», — резюмировал Иванов.

Песков сообщил, что таких планов у властей нет.

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Комментарии (14)

zonnek
Так она и так уже оплачена сотню раз. Миллионами бюджетных денег, т.е. наших денег. Бюджет, как известно, по большей части формируется из налогов. Так же и оплачено нами всеми всё это ковидобесие.
Денеб
Сам-то небось Пфайзером или Модерной прививался.... Без их на Лазурный берег не пустят....
"Пусть тебе приснится, Пальма – де – Майорка, В Каннах, или в Ницце, ласковый прибой."
dragvs
Надо было с самого начала платной делать, спрос бы еще выше был.
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