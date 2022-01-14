Песков: Вакцинация от коронавируса платной не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от COVID-19. Об этом 14 января сообщает ТАСС.



Вопрос представителю Кремля задали после поста депутата Госдумы Максима Иванова. «В скором времени сделать это (прививку. — Ред.) бесплатно уже не получится», — написал народный избранник.



По его оценке, в некоторых странах уже ввели плату за укол от коронавируса. Он призвал сограждан поторопиться. «Не успел — открывай кошелёк», — резюмировал Иванов.