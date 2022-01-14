Марафон на день вытеснит водителей с Дороги жизни. Участок до Всеволожска станет реверсивным

Международный зимний марафон «Дорога жизни» пройдет во Всеволожском районе Ленобласти 30 января. Для него до вечера будут ограничивать и перекрывать движение по главной трассе района — дороге Санкт-Петербург — Морье.
Как сообщает 14 января пресс-служба администрации Ленобласти, ограничения будут действовать с 8:30 до 19:30 на всем протяжении трассы от Петербурга до Ладожского озера. При этом на участке от Петербурга до Всеволожска движение на этот период сделают реверсивным. Не будут распространяться ограничения лишь на транспорт, задействованный в проведении марафона, и на машины служб — полиции, скорой, пожарных.
Объезд ограничений и перекрытий предусмотрен по автодорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок имени Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск» и по федеральной трассе А-181 «Скандинавия». Ответственными за введение ограничений назначено «Пригородное ДРСУ № 1», а контролирует эту работу ГКУ «Ленавтодор».