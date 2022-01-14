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«Петербургский нефтяной терминал» сократил перевалку грузов на 2,2%. Дизтопливо и керосин предпочли остаться в России

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Крупнейший терминал городского порта «Петербургский нефтяной терминал» отчитался об отрицательных итогах работы в прошлом году: общий грузооборот терминала упал сразу на 2,2%, до 9 млн тонн.

Как объяснил 14 января председатель совета директоров «ПНТ» Михаил Скигин, основное сокращение пришлось на светлые нефтепродукты, в том числе, керосин и дизельное топливо – сразу минус 12,5% по сравнению с прошлым годом. Перевалка темных нефтепродуктов (в первую очередь, мазута), напротив, выросла на 3,6%.

«Глобальный и, в частности, в РФ спрос на нефтепродукты продолжил восстановление, в результате чего значительная доля производимых светлых нефтепродуктов оставалась внутри страны, а темные – отгружались на экспорт», – сообщил Михаил Скигин.

В 2022 году «ПНТ» прогнозирует продолжение спада грузооборота из-за снижения спроса на темные нефтепродукты.

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