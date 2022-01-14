Офицера ФСО обвинили во взятках при реконструкции башен Кремля и объектов в Ново-Огарево

По версии следствия, Голохвостов, пользуясь служебным положением, потребовал взятку в 700 тысяч рублей от ООО «Петербургский ренессанс». «В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен Московского Кремля», — сказано в обвинительном заключении.

Бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова обвиняют в получении взяток при реконструкции 11 башен Московского Кремля и объектов в Ново-Огарево. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, озвученные в 235-м Гарнизонном военном суде, где идет слушание.

В материалах дела уточняется, что часть денег он получил в 2018 году от руководителя компании Ивана Оренчука. За это Голохвостову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Также он является фигурантом дел о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.



Накануне ТАСС писал о том, что Голохвостову вменяют получение взятки в 20 млн рублей от бывшего директора компании «Стройфасад» Дмитрия Торчинского за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огарево в период с февраля 2015-го по ноябрь 2016 года.

Свою вину он не признает. Офицер ФСО утверждает, что Торчинский и Оренчук давно питали к нему личную неприязнь и оговорили.

