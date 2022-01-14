Российские порты увеличили за 2021 год перевалку грузов на 1,7%. Вернуться на доковидный уровень пока не вышло

Общий грузооборот морских портов РФ по итогам 2021 года вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим и составил 835,2 млн тонн.



Как сообщает 14 января Росморречфлот, перевалка наливных грузов росла медленнее, всего на 1,5% (422,4 млн тонн), а сухих грузов было обработано на 2% больше, чем в 2020 году (412,8 млн тонн).



Наиболее высокие темпы роста показали порты Балтийского бассейна, сразу на 4,7% — 252,8 млн тонн в абсолютных цифрах.



Вместе с тем в Росморречфлоте уточнили, что показанный в прошлом году уровень на 0,6% ниже, чем в рекордном 2019 году — последнем перед наступлением эры коронавируса.

