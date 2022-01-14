Комик Слава Комиссаренко переехал в Киев, опасаясь похищения белорусским КГБ

Белорусский комик Слава Комиссаренко, проживавший до недавнего времени в Москве, заявил, что переехал в Киев. По словам артиста, он получил сообщение о том, что КГБ открыло на него охоту. Стендап на эту тему он опубликовал в своем Instagram 14 января.



Комиссаренко пояснил, что сотрудники КГБ даже пытались с ним связаться.



«Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — написал он.