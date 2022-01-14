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Комик Слава Комиссаренко переехал в Киев, опасаясь похищения белорусским КГБ

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Белорусский комик Слава Комиссаренко, проживавший до недавнего времени в Москве, заявил, что переехал в Киев. По словам артиста, он получил сообщение о том, что КГБ открыло на него охоту. Стендап на эту тему он опубликовал в своем Instagram 14 января.

Комиссаренко пояснил, что сотрудники КГБ даже пытались с ним связаться.

«Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — написал он.

В ноябре у Славы Комиссаренко взял интервью Юрий Дудь. В разговоре с журналистом комик раскритиковал политику президента Белоруссии Александра Лукашенко. В беседе также упоминался стендап Комиссаренко про «Чык-Чырыка» — так он называет главу республики.

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Комментарии (17)

grannie
Всё повторяется :-)

"Стандартный проверенный путь поросёнка Петра: сами организуем хайп вокруг себя, сами раскручиваем хайп в соцсетях, сами пишем на себя доносец, при получении хоть какого-то официального докУмента - поднимаем хайп уже и до уровня СМИ и с чистым сердцем едем куда хотели со словами "нас тут преследуютЪ"."

Это я тупо просамоцитировался отсюда:
https://www.fontanka.ru/2020/01/23/031/all.comments.html/
Есть небольшие вариации в деталях, но методология полностью аналогичная.
Кстати, предыдущий поросёнок по ссылке благополучно вернулся и выступает в России (ибо кому он нафх. нужен "там"?)

и отсюда
https://www.fontanka.ru/2021/12/17/70324502/all.comments.html/
прямо-таки так однообразно, что просто скучно. Ждём и этого очередного поросёнка назад через неск. месяцев.
260928241
Санта- Барбара.
Hacuna Matata
Батька хочет отловить конкурентов? А то вдруг, как на Украине? Ну и Слава, не дурак, к своим потянулся. Глядишь, в премьеры выльется или в министра по культуре, на худой конец
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