Японские макаки не впечатлились петербургскими новогодними традициями

Работники Ленинградского зоопарка по-зимнему разнообразили среду для японских макак, слепив снеговиков и установив много душистых елей в их вольере. Реакцию зверьков показали на видео.
Местные зимние традиции флегматичных японских приматов не сильно впечатлили: к елям и снеговикам они отнеслись с заметным скептицизмом. На видео, что опубликовали в соцсетях зоопарка 14 января, видно, как одно из животных из любопытства все же подбирает еловую палку, но, понюхав, тут же теряет к ней интерес и уходит. Нюхайте свои ёлки сами, странные гайдзины.
Японские макаки — единственные из проживающих в Ленинградском зоопарке приматов, что не переезжают в крытый павильон, когда наступают холода. На родине в Японии их даже называют снежные обезьяны, и их естественная среда обитания — холодные края. Это самые северные приматы в мире, и они прекрасно выдерживают морозы до –20 градусов. Однако эти животные очень умны и не станут без надобности разгуливать по снегу в морозы, предпочитая греться в хорошо утепленных внутренних домиках.