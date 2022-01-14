Японские макаки не впечатлились петербургскими новогодними традициями

Работники Ленинградского зоопарка по-зимнему разнообразили среду для японских макак, слепив снеговиков и установив много душистых елей в их вольере. Реакцию зверьков показали на видео.

Местные зимние традиции флегматичных японских приматов не сильно впечатлили: к елям и снеговикам они отнеслись с заметным скептицизмом. На видео, что опубликовали в соцсетях зоопарка 14 января, видно, как одно из животных из любопытства все же подбирает еловую палку, но, понюхав, тут же теряет к ней интерес и уходит. Нюхайте свои ёлки сами, странные гайдзины.