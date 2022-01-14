Смольный увеличил в три раза субсидии киношникам и собирается поддержать «коммерческое кино»

150 миллионов рублей правительство Петербурга раздаст кинопроизводителям. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.



«Мы увеличили сумму субсидий на кино в три раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому с этого года у нас есть возможность поддержать в том числе и создателей коммерческого кино», — сказал чиновник.



Пиотровский пригласил киношников подавать заявки на субсидии в кинокомиссию. Это структурное подразделение было создано осенью 2021 года специально для оказания информационной и консультационной помощи кинопроизводителям.

