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Смольный увеличил в три раза субсидии киношникам и собирается поддержать «коммерческое кино»

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150 миллионов рублей правительство Петербурга раздаст кинопроизводителям. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Мы увеличили сумму субсидий на кино в три раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому с этого года у нас есть возможность поддержать в том числе и создателей коммерческого кино», — сказал чиновник.

Пиотровский пригласил киношников подавать заявки на субсидии в кинокомиссию. Это структурное подразделение было создано осенью 2021 года специально для оказания информационной и консультационной помощи кинопроизводителям.

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Комментарии (7)

Steam
Бедный Евген
change_it
Ага. Во всем мире поддерживают как раз НЕкоммерческое кино, поскольку искусство происходит именно там, это не на широкую аудиторию, себя не окупает и потому нуждается в поддержке. Но у России свой путь. Мы будем поддерживать именно коммерческое кино, помогая его продюсерам зарабатывать бабки.
Kilrathi
Больше надо, больше для стимуляциии, а то без комиссаров, держащих кровавыми руками наганы у виска режиссеров, муза у гениев отказывается работать.
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