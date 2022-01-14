Минздрав против телемедицины без первичного посещения врача. Он не поддержал проект о дистанционной диагностике

Осенью Минэкономразвития предложило ввести в России трехлетний экспериментальный правовой режим (ЭПР) в области телемедицины, в рамках которого врачи смогут ставить диагнозы и лечить без очного приема. Как стало известно ТАСС, Минздрав не поддержал предложенный проект и направил отрицательный отзыв на него. Возможность первичного обращения и прямого общения врача и пациента онлайн обсуждается давно, однако Минздрав категорически отказывает в ней, потому что диагностика без тщательного осмотра и сбора анамнеза чревата ростом медицинских ошибок.

Телемедицинские консультации «врач — пациент» на этапе постановки диагноза пока остаются под запретом. Минздрав не согласен с проектом Минэкономразвития, который позволил бы диагностировать пациентов без первичного — очного — приема и назначать лечение. Экспериментальный правовой режим (ЭПР), в котором предполагалось задействовать в течение трех лет клиники двух медицинских сетей и двух онлайн-сервисов, пока завис. Об этом сообщает ТАСС 14 января.

«Проект ЭПР рассмотрен на заседании органа по вопросам этики, созданного при Минздраве России. Этический комитет вынес решение, что риски от ЭПР превалируют над пользой — не всегда опрос пациента и передача его ощущений о собственном состоянии позволяют получить объективную картину и определить объективный статус, что может привести к диагностическим ошибкам и, как следствие, к формированию неверного плана диагностики и лечения», — цитирует информагентство пресс-службу Минздрава.



Во время пандемии коронавируса популярность телемедицинских услуг выросла, об этом говорили негосударственные клиники. Однако, по действующему закон о телемедицине (вступил в силу 1 января 2018 года), обращаться за дистанционной помощью к врачу можно только после того, как диагноз уже установлен и назначено лечение. То есть удаленно можно только его корректировать.



Есть способ, который можно использовать при постановке диагноза, разрешенный действующим законодательством, — телемедицинская консультация, которая проводится по принципу «врач — врачу». Это значит, что во время консультации рядом с пациентом должен находиться медицинский работник. Понятно, что такое ограничение мало спасает ситуацию, когда человек хочет быстро, не выходя из дома, проконсультироваться с доктором и получить назначения по лечению.

