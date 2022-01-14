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Минздрав против телемедицины без первичного посещения врача. Он не поддержал проект о дистанционной диагностике

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Телемедицинские консультации «врач — пациент» на этапе постановки диагноза пока остаются под запретом. Минздрав не согласен с проектом Минэкономразвития, который позволил бы диагностировать пациентов без первичного — очного — приема и назначать лечение. Экспериментальный правовой режим (ЭПР), в котором предполагалось задействовать в течение трех лет клиники двух медицинских сетей и двух онлайн-сервисов, пока завис. Об этом сообщает ТАСС 14 января.

Осенью Минэкономразвития предложило ввести в России трехлетний экспериментальный правовой режим (ЭПР) в области телемедицины, в рамках которого врачи смогут ставить диагнозы и лечить без очного приема. Как стало известно ТАСС, Минздрав не поддержал предложенный проект и направил отрицательный отзыв на него. Возможность первичного обращения и прямого общения врача и пациента онлайн обсуждается давно, однако Минздрав категорически отказывает в ней, потому что диагностика без тщательного осмотра и сбора анамнеза чревата ростом медицинских ошибок.

«Проект ЭПР рассмотрен на заседании органа по вопросам этики, созданного при Минздраве России. Этический комитет вынес решение, что риски от ЭПР превалируют над пользой — не всегда опрос пациента и передача его ощущений о собственном состоянии позволяют получить объективную картину и определить объективный статус, что может привести к диагностическим ошибкам и, как следствие, к формированию неверного плана диагностики и лечения», — цитирует информагентство пресс-службу Минздрава.

Во время пандемии коронавируса популярность телемедицинских услуг выросла, об этом говорили негосударственные клиники. Однако, по действующему закон о телемедицине (вступил в силу 1 января 2018 года), обращаться за дистанционной помощью к врачу можно только после того, как диагноз уже установлен и назначено лечение. То есть удаленно можно только его корректировать.

Есть способ, который можно использовать при постановке диагноза, разрешенный действующим законодательством, — телемедицинская консультация, которая проводится по принципу «врач — врачу». Это значит, что во время консультации рядом с пациентом должен находиться медицинский работник. Понятно, что такое ограничение мало спасает ситуацию, когда человек хочет быстро, не выходя из дома, проконсультироваться с доктором и получить назначения по лечению.

В Минздраве сообщили, что вместе с Минэкономразвития продолжается поиск возможностей для более широкого применения телемедицинских технологий, которые сократят риски для пациента и врача.

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Комментарии (5)

mikkola2008
Может быть минздрав придет в 88 поликлинику кировского района к врачу терапевту г-же Белощицкой? Так она даже не слушает, давление не измеряет. Тупо заполняет бумажки, не глядя на больного. У меня в крайний раз была у нее, с жалобой на сердце. Мадам Белощицкая сказала. надо спортом заниматься., и все. Блин это что? Как это назвать?
Алик-1
Это не отменяет, что скоро поход к врачу будет начинаться с интернета (или терминала). Пациенту надо будет ответить на ряд вопросов о своем самочувствии, комп выдаст направления на анализы и функциональную диагностику, а потом врач поставит диагноз. Поликлиники опустеют. Старухам ругаться с терминалами станет неинтересно.
Cashmare
сделайте сначала электронные очереди в поликлиниках, как в отделениях банков, а потом уже телехренью страдайте
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