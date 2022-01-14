Минздрав против телемедицины без первичного посещения врача. Он не поддержал проект о дистанционной диагностике

Телемедицинские консультации «врач — пациент» на этапе постановки диагноза пока остаются под запретом. Минздрав не согласен с проектом Минэкономразвития, который позволил бы диагностировать пациентов без первичного — очного — приема и назначать лечение. Экспериментальный правовой режим (ЭПР), в котором предполагалось задействовать в течение трех лет клиники двух медицинских сетей и двух онлайн-сервисов, пока завис. Об этом сообщает ТАСС 14 января.
Осенью Минэкономразвития предложило ввести в России трехлетний экспериментальный правовой режим (ЭПР) в области телемедицины, в рамках которого врачи смогут ставить диагнозы и лечить без очного приема. Как стало известно ТАСС, Минздрав не поддержал предложенный проект и направил отрицательный отзыв на него. Возможность первичного обращения и прямого общения врача и пациента онлайн обсуждается давно, однако Минздрав категорически отказывает в ней, потому что диагностика без тщательного осмотра и сбора анамнеза чревата ростом медицинских ошибок.
«Проект ЭПР рассмотрен на заседании органа по вопросам этики, созданного при Минздраве России. Этический комитет вынес решение, что риски от ЭПР превалируют над пользой — не всегда опрос пациента и передача его ощущений о собственном состоянии позволяют получить объективную картину и определить объективный статус, что может привести к диагностическим ошибкам и, как следствие, к формированию неверного плана диагностики и лечения», — цитирует информагентство пресс-службу Минздрава.
Во время пандемии коронавируса популярность телемедицинских услуг выросла, об этом говорили негосударственные клиники. Однако, по действующему закон о телемедицине (вступил в силу 1 января 2018 года), обращаться за дистанционной помощью к врачу можно только после того, как диагноз уже установлен и назначено лечение. То есть удаленно можно только его корректировать.
Есть способ, который можно использовать при постановке диагноза, разрешенный действующим законодательством, — телемедицинская консультация, которая проводится по принципу «врач — врачу». Это значит, что во время консультации рядом с пациентом должен находиться медицинский работник. Понятно, что такое ограничение мало спасает ситуацию, когда человек хочет быстро, не выходя из дома, проконсультироваться с доктором и получить назначения по лечению.
В Минздраве сообщили, что вместе с Минэкономразвития продолжается поиск возможностей для более широкого применения телемедицинских технологий, которые сократят риски для пациента и врача.