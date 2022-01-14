Девочку на Сахалине искали всю ночь. Она спряталась в будке от метели и грелась, обнимая пса

В городе Углегорск на Сахалине спасатели и волонтёры всю ночь 14 января разыскивали детей, пропавших во время метели. Там выпало 70 см снега.



Как сообщает Sakhalin.Info, вечером 13 января в полицию поступила информация о том, что после уроков домой не вернулись 9-летний мальчик (в Шахтерске) и 10-летняя девочка. Участники поисковой операции были разделены на две группы, одна из которых начала прочесывать райцентр, а вторая выдвинулась в Шахтерск. Они прочёсывали подвалы и чердаки, осматривали коллекторы и подъезды, опрашивали местных жителей. Всё это время бушевала сильная метель. Мальчика нашли в гостях у друга, у которого он решил остаться с ночёвкой. Девочку искали дольше.

