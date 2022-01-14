Девочку на Сахалине искали всю ночь. Она спряталась в будке от метели и грелась, обнимая пса

В городе Углегорск на Сахалине спасатели и волонтёры всю ночь 14 января разыскивали детей, пропавших во время метели. Там выпало 70 см снега.
Как сообщает Sakhalin.Info, вечером 13 января в полицию поступила информация о том, что после уроков домой не вернулись 9-летний мальчик (в Шахтерске) и 10-летняя девочка. Участники поисковой операции были разделены на две группы, одна из которых начала прочесывать райцентр, а вторая выдвинулась в Шахтерск. Они прочёсывали подвалы и чердаки, осматривали коллекторы и подъезды, опрашивали местных жителей. Всё это время бушевала сильная метель. Мальчика нашли в гостях у друга, у которого он решил остаться с ночёвкой. Девочку искали дольше.
Её родители рассказали полицейским, что она очень любит животных. И несколько опрошенных местных жителей как раз вспомнили, что вечером видели девочку играющей с собакой. Стали проверять дворы и дома, где есть собаки. Уже утром один из волонтёров заглянул в собачью будку в полукилометре от дома ребёнка. Там он нашел девочку в обнимку с собакой. Её сразу доставили в медицинское учреждение. С ней всё в порядке, её уже вернули домой. Как оказалось, она испугалась метели, забралась в будку, чтобы переждать непогоду. Именно собака не дала ребёнку замёрзнуть в мороз.
По данным Gismeteo, стихия на Сахалине бушевала трое суток. В областном центре выпало 1,5 месячной нормы осадков. Снежный покров прирос на 70 см. Местами сугробы достигли второго этажа.
Транспорт вязнет в снегу. Людям приходится выталкивать автобусы. Спасатели расчищают дороги скорым. Некоторые автомобилисты бросают свои машины. Отменяются пригородные электрички.