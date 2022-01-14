На Новый год петербуржцы и жители Ленобласти разъехались по 84 регионам, большинство предпочли Москву, Новгород, Псков и Вологду

Около 10% абонентов «МегаФона» уехали из Петербурга и Ленобласти в новогоднюю ночь за пределы региона, всего же за время каникул жители Северной столицы побывали в 800 городах из 84 регионов России, а также в других странах.

Самыми популярными городами среди абонентов сотового оператора стали Москва, Новгород, Мурманск и Вологда. Для зарубежных поездок они выбрали Белоруссию, Финляндию, Эстонию и Турцию. Самыми дальними пунктами назначения стали Мексика, Доминикана и Индонезия.

Количество международных звонков в новогодние дни (с 31 декабря по 1 января) выросло на четверть — до 210 тыс. Чаще всего, кроме стран СНГ, петербуржцы поздравляли друзей и родных из Великобритании, США, Германии и Финляндии. Активно поздравляли петербуржцы и жители области друг друга по телефону и внутри домашней сети — пик голосовых пожеланий пришелся на 17:00 последнего дня старого года. А всего абоненты «МегаФона» в регионе ответили почти на 4 млн входящих звонков-поздравлений и проговорили в новогоднюю ночь более 100 млн минут — это почти 190 лет непрерывного разговора.