Грузовик на боку удивляет автомобилистов и собирает пробку на Типанова

ДТП с «перевертышем» затрудняет движение в Московском районе Петербурга днем 14 января. Водитель загадочным образом умудрился уронить свой грузовик.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Евгений, ДТП произошло на улице Типанова перед развязкой с Витебским проспектом. «Недоезжая моста, опрокинулась фура. Как это у неё получилось?! Загадка», — пишет он.
На фото с места ДТП видно, что грузовик перевернулся в полосе, а не поперек дороги. От падения у кузова сзади открылась дверь, но содержимое, судя по всему, из машины не вывалилось. Были ли другие участники ДТП, не известно.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП улица Типанова стоит к Витебскому от проспекта Юрия Гагарина. Кроме того, затруднен съезд с Витебского на Типанова в сторону проспекта Славы.