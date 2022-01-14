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Грузовик на боку удивляет автомобилистов и собирает пробку на Типанова

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ДТП с «перевертышем» затрудняет движение в Московском районе Петербурга днем 14 января. Водитель загадочным образом умудрился уронить свой грузовик.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Евгений, ДТП произошло на улице Типанова перед развязкой с Витебским проспектом. «Недоезжая моста, опрокинулась фура. Как это у неё получилось?! Загадка», — пишет он.

На фото с места ДТП видно, что грузовик перевернулся в полосе, а не поперек дороги. От падения у кузова сзади открылась дверь, но содержимое, судя по всему, из машины не вывалилось. Были ли другие участники ДТП, не известно.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП улица Типанова стоит к Витебскому от проспекта Юрия Гагарина. Кроме того, затруднен съезд с Витебского на Типанова в сторону проспекта Славы.

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Комментарии (1)

260569221
М-дееее… на дворе 21 век, а фотографировали видимо на зажигалку
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