«Сам связан с русской культурой». Новый министр информации Казахстана опроверг обвинения в русофобии

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии.



«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — заявил 14 января Аскар Умаров в комментарии «Sputnik Казахстан» в ответ на сообщения о том, что он — русофоб.



Новый казахстанский министр информации заверил, что он с большим уважением относится к России. Он особо отметил важность общих исторических связей с соседней страной.

