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«Сам связан с русской культурой». Новый министр информации Казахстана опроверг обвинения в русофобии

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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии.

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — заявил 14 января Аскар Умаров в комментарии «Sputnik Казахстан» в ответ на сообщения о том, что он — русофоб.

Новый казахстанский министр информации заверил, что он с большим уважением относится к России. Он особо отметил важность общих исторических связей с соседней страной.

«Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — добавил Умаров.

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Комментарии (4)

iphonedimona
"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского, союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. - Прокомментировал назначение многократно признававшегося в ненависти к России, в том числе и официально, чиновника на пост министра информации Казахстан пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев."
Рогозин и Примаков подадут в отставку? Нет, утрутся и будут сотрудничать. А до прочих "патриотов" всё никак не доходит, что они всего лишь коврик, о который можно вытереть ноги.
IvanIvanych
Ну у нас за виртуальный мусор 10-летней давности можно срок схлопотать, интернет нетленный для СК.
Slava_Rossii
Поздно оправдываться, он уже показал свою истинную сущность. Нынешнее переобувание лишь показывает уровень лицемерия.
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