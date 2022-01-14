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Петербург догоняет Москву: коронавирус в России уже распространяется, как в летнюю волну

Коэффициент распространения коронавируса, который демонстрирует рост числа случаев COVID-19 или, наоборот, спад эпидемического процесса, вновь растет.

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Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,23 — максимума с 21 июня. В Петербурге он достиг показателя 1,43, а в Москве — 1,55. В Нижегородской области, для сравнения, уже 2,82, а в Ненецком АО — 2,86.

Коэффициент распространения COVID-19 считается как количество зарегистрированных больных за последние 4 дня, разделенное на количество зарегистрированных за предшествующие им 4 дня.

В первую волну объяснялось, что регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему. А если он выше единицы, то ограничения, наоборот, вводятся или замораживаются.

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Комментарии (1)

тов
Без ужасных картинок неубедительно.

Верните конейнеры-морозидьники к моргам, хотя бы.
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