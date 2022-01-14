В первую неделю года россияне тратили деньги, как и в прошлом году, на транспорт и интернет-покупки, но вернулись расходы на путешествия

В первую неделю нового года россияне больше всего потратили денег на покупки в продуктовых и интернет-магазинах. Как показало исследование аналитиков Банка «Санкт-Петербург», среди самых популярных направлений по количеству операций по картам также непродовольственные магазины, метро и АЗС. В целом список по сравнению с прошлым годом практически не изменился.



По данным исследования, средний чек за этот период составил 1096 рублей, что на 17% больше по сравнению с первой новогодней неделей прошлого года. Популярность онлайн-покупок аналитики назвали трендом не только нового года — интернет-магазины держались в лидерах по покупательским тратам уже несколько последних месяцев 2021 года.

