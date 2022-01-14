В первую неделю года россияне тратили деньги, как и в прошлом году, на транспорт и интернет-покупки, но вернулись расходы на путешествия

В первую неделю нового года россияне больше всего потратили денег на покупки в продуктовых и интернет-магазинах. Как показало исследование аналитиков Банка «Санкт-Петербург», среди самых популярных направлений по количеству операций по картам также непродовольственные магазины, метро и АЗС. В целом список по сравнению с прошлым годом практически не изменился.
По данным исследования, средний чек за этот период составил 1096 рублей, что на 17% больше по сравнению с первой новогодней неделей прошлого года. Популярность онлайн-покупок аналитики назвали трендом не только нового года — интернет-магазины держались в лидерах по покупательским тратам уже несколько последних месяцев 2021 года.
Начало 2022 года отметилось ростом количества транзакций в сегменте «путешествия», однако именно в категории «оплата услуг транспорта» (авиа, ж/д, автобусные билеты, такси). Как отмечают в банке, путешествующие клиенты выбирали для отдыха российские направления — Москва, Сочи, Великий Новгород, Псков, Кировск. При этом статистика операций по картам показала возвращение интереса и к зарубежным поездкам. Так, деньги с карт тратили на территории ОАЭ, Нидерландов, Белоруссии, Германии, США. Самые популярные статьи зарубежных расходов — отели, рестораны и одежда, а также часы и ювелирные изделия. В среднем за одну транзакцию россиянин тратил за границей 4835 рублей.