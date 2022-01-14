FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.57р85.46р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Пикап Toyota улетел в кювет под Петербургом. Пожилую пассажирку пришлось доставать спасателям

0
Печать

Пожилой женщине потребовалась помощь медиков после ДТП, произошедшего утром 14 января в Тосненском районе Ленобласти. Пикап, в котором она ехала, оказался в кювете.

Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, в половине седьмого часа утра в районе СНТ «Мир» в Нурминском поселении водитель Toyota Hilux не справился с управлением. Машина съехала в кювет и, как видно на фото, встала боком на склоне дорожной насыпи.

В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка пикапа. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно извлекли ее из машины и передали бригаде скорой помощи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний