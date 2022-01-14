Пикап Toyota улетел в кювет под Петербургом. Пожилую пассажирку пришлось доставать спасателям

Пожилой женщине потребовалась помощь медиков после ДТП, произошедшего утром 14 января в Тосненском районе Ленобласти. Пикап, в котором она ехала, оказался в кювете.
Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, в половине седьмого часа утра в районе СНТ «Мир» в Нурминском поселении водитель Toyota Hilux не справился с управлением. Машина съехала в кювет и, как видно на фото, встала боком на склоне дорожной насыпи.
В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка пикапа. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно извлекли ее из машины и передали бригаде скорой помощи.