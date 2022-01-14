Умерла звезда «Майора Вихря» и рязановского «Гаража»

МХТ сообщает о смерти актрисы Анастасии Вознесенской. Своего мужа — Андрея Мягкова — она пережила всего на год.
Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни 14 января, сообщается на сайте театра.
Свою первую роль она сыграла в фильме «Майор Вихрь» — и сразу большую — радистку Аню Родионову. Но потом предпочла театр кинематографу, лишь изредка появляясь на экране. Но это всегда было ярко и талантливо. Директора рынка в фильма Эльдара Рязанова «Гараж» запомнили все.
В МХТ она пришла в 1977 году. Сыграла Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове», Наташу в «Мишином юбилее».
«Последними её ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем её мужа, Андрея Васильевича Мягкова, — один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. Они прожили вместе 57 лет, и история их любви была важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в Школе-студии, вместе работали в «Современнике», вместе перешли во МХАТ, вместе оставили сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…» — говорится в театральном реквиеме.
О времени и месте прощания будет сообщено позднее.