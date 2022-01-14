Умерла звезда «Майора Вихря» и рязановского «Гаража»

МХТ сообщает о смерти актрисы Анастасии Вознесенской. Своего мужа — Андрея Мягкова — она пережила всего на год.



Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни 14 января, сообщается на сайте театра.



Свою первую роль она сыграла в фильме «Майор Вихрь» — и сразу большую — радистку Аню Родионову. Но потом предпочла театр кинематографу, лишь изредка появляясь на экране. Но это всегда было ярко и талантливо. Директора рынка в фильма Эльдара Рязанова «Гараж» запомнили все.

