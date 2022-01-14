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В Москве по подозрению в сексуальном насилии над детьми задержан американец

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64-летний гражданин США задержан в Москве после заявления его бывшей жены о сексуальном насилии над их детьми. Об этом 14 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства уточнил, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По его словам, основанием стало обращение экс-супруги американца. Она заявила, что с 2014-го по 2016 год ее муж в городах Хьюстон и Те-Вудлендс (штат Техас) подвергал сексуальному насилию их несовершеннолетних сыновей (2010 и 2014 годов рождения), которые у него гостили. «Установлено, что фигурант дела не имеет регистрации на территории РФ, проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве», — добавил источник «Интерфакса». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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Комментарии (7)

gatchinskij
один американец засунул в попу палец
Noisymouse
"с 2014-го по 2016 год подвергал сексуальному насилию их несовершеннолетних сыновей (2010 и 2014 годов рождения)". Детям в это время было - одному от 4 до 6 лет, второму - от нескольких месяцев до 2 лет. Точно "гостили"? Который из двух рассказал о насилии спустя пять лет? Надеюсь, тот который грудничком был?
baffi
А где эта мадам раньше была все эти годы? Судя по новостям, то ли народ с ума посходил, то ли какая-то массовая истерия по стране покатилась
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