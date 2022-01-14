В Москве по подозрению в сексуальном насилии над детьми задержан американец

64-летний гражданин США задержан в Москве после заявления его бывшей жены о сексуальном насилии над их детьми. Об этом 14 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.



Собеседник агентства уточнил, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По его словам, основанием стало обращение экс-супруги американца. Она заявила, что с 2014-го по 2016 год ее муж в городах Хьюстон и Те-Вудлендс (штат Техас) подвергал сексуальному насилию их несовершеннолетних сыновей (2010 и 2014 годов рождения), которые у него гостили. «Установлено, что фигурант дела не имеет регистрации на территории РФ, проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве», — добавил источник «Интерфакса». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

