Мексика отменила последнее ковидное ограничение для туристов

Власти Мексики отменили последнее коронавирусное ограничение, которое действовало в стране для туристов. Теперь туда можно въезжать, не заполняя перед этим «анкету здоровья» Vuela Seguro.



Как сообщает 14 января «Вестник АТОР», в Мексике для доступа к достопримечательностям не требуется ПЦР-тестов и QR-кодов, но может быть ограничено количество посетителей. Что до анкеты здоровья, она, по словам министра здравоохранения страны Уго Лопеса-Гателла, не показала эффективности в борьбе с вирусом, зато создавала лишние сложности для пассажиров и авиакомпаний.

