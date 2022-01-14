FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.57р85.46р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Мексика отменила последнее ковидное ограничение для туристов

1
Печать

Власти Мексики отменили последнее коронавирусное ограничение, которое действовало в стране для туристов. Теперь туда можно въезжать, не заполняя перед этим «анкету здоровья» Vuela Seguro.

Как сообщает 14 января «Вестник АТОР», в Мексике для доступа к достопримечательностям не требуется ПЦР-тестов и QR-кодов, но может быть ограничено количество посетителей. Что до анкеты здоровья, она, по словам министра здравоохранения страны Уго Лопеса-Гателла, не показала эффективности в борьбе с вирусом, зато создавала лишние сложности для пассажиров и авиакомпаний.

Благодаря лояльным условиям въезда туристы охотнее устремляются в страну, но поток ограничивается дороговизной отдыха в Мексике. Как отмечают в «Интуристе», недельный тур на двоих в трехзвездочный отель без питания в январе будет стоить от 180 тысяч рублей. Тем не менее в новогодние праздники Мексика вошла в топ-10 направлений у российских туристов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний