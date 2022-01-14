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Сломавшийся грузовой поезд в Назии задержал два фирменных состава и четыре электрички

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Пассажирам фирменных поездов «Демидовский экспресс» (из Екатеринбурга) и «Белые ночи» (из Вологды) пришлось значительно задержаться на пути в Петербург. Первый состав прибыл позже на 1 час 49 минут, второй — на 54 минуты. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ОЖД.

Причиной задержки стала остановка грузового поезда по техническим причинам. Поломка произошла на станции Назия.

Кроме фирменных составов были задержаны четыре электрички — из Волховстроя, Тихвина и Войбокало. Время опоздания составило до 1 часа 20 минут.

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