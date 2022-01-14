Голикова раскрыла возросшее число заболевших COVID-19 за сутки

Российский вице-премьер заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России.
«Сегодня уже 23 820 случаев [заболеваемости коронавирусом в России]», — сообщила 14 января Татьяна Голикова в выступлении, цитату из которого опубликовало РИА Новости.
По словам чиновницы, в РФ наблюдается рост заболеваемости. Суточный показатель поднялся выше 20 тысяч. Накануне новых заболевших насчитали 21 155.
Голикова отметила, что «омикрон» принес с собой «тревожные тенденции», которые проявляются уже и на территории России.