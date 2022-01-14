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Голикова раскрыла возросшее число заболевших COVID-19 за сутки

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Российский вице-премьер заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России.

«Сегодня уже 23 820 случаев [заболеваемости коронавирусом в России]», — сообщила 14 января Татьяна Голикова в выступлении, цитату из которого опубликовало РИА Новости.

По словам чиновницы, в РФ наблюдается рост заболеваемости. Суточный показатель поднялся выше 20 тысяч. Накануне новых заболевших насчитали 21 155.

Голикова отметила, что «омикрон» принес с собой «тревожные тенденции», которые проявляются уже и на территории России.

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Комментарии (6)

Leo.S
Маловато как то. Когда 100т. нарисуют обещанных, ну и давненько не было новостей про переполненные крематории и гробы плывущие по рекам. Скучно девочки , как говорит главный.
angel of death
это всё сугубо её личные проблемы, которые на чистоту моего унитаза никак не влияют...
пришла бы - почистила бы унитаз мне что ли.... ни себе ни людям...
chip1
Опять началась какая-то чушь — заметил Воланд (с)
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