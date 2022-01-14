Легкомоторный самолет на Алтае упал во время экскурсионного полета на день рождения

Состояние пилота и пассажира легкомоторного самолета, который упал в Алтайском крае, остается тяжелым. Полет был подарком на день рождения.



Как сообщает МЧС края, падение легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22», совершавшего экскурсионный полёт, произошло накануне около 11 утра в районе села Старобелокуриха. Сотрудники ведомства деблокировали пилота и пассажира, а скорая увезла их в больницу города Белокурихи.