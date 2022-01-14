Легкомоторный самолет на Алтае упал во время экскурсионного полета на день рождения

Состояние пилота и пассажира легкомоторного самолета, который упал в Алтайском крае, остается тяжелым. Полет был подарком на день рождения.
Как сообщает МЧС края, падение легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22», совершавшего экскурсионный полёт, произошло накануне около 11 утра в районе села Старобелокуриха. Сотрудники ведомства деблокировали пилота и пассажира, а скорая увезла их в больницу города Белокурихи.
По данным «КП-Алтай» от 15 января, управлял воздушным судном 48-летний Сергей Журавлев, а пассажиром был 33-летний Антон Нагорнов, которому полет на день рождения подарила жена. Она ждала его на аэродроме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».