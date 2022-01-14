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В Восточном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

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Минобороны в рамках проверки боеготовности в ВВО уделит внимание перевозке войск.

«В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — рассказали 14 января в Министерстве обороны РИА Новости.

Военные проверят способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния. Например, некоторые части и соединения перебрасываются на незнакомые полигоны вдали от места их дислокации. Кроме того, особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре.

Фото: mil.ru
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В частности, танкисты ВВО начали курс вождения на современных танках Т-72Б3, сообщает Минобороны.

Фото: mil.ru

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Комментарии (6)

angel of death
что значит проверка, если все уехали в Казахстан?
на фото 1 танк - это всё, что тут осталось? =))))))
ahma
Россия может ещё раз пережить валютный кризис, аналогичный по своим масштабам с шоками 2014 и 2015 годов.
Об этом предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Finanz.
Как напомнили специалисты, в декабре 2014 года Центральный банк России был вынужден поднять ключевую ставку до 17% годовых из-за высокой инфляции. С учётом того, что сегодня данный показатель также достаточно высок, у регулятора есть повод продолжать повышение ставки рефинансирования. Не исключено, что она может преодолеть барьер в 10% годовых.
Кроме этого, как полагают аналитики, ЦБ также может пойти и на девальвацию рубля, которая имела место в декабре 2014 года. Если в начале того года доллар оценивался в 30 рублей за штуку, то к концу он достиг отметки около 60. С начала 2020 года, по оценкам экспертов, рубль уже потерял в паре с доллара порядка 20% своей до «коронакризисной» стоимости.
Таким образом, если подобные шоки будут иметь место в ближайшее время, то граждан ожидает «обнуление» их сбережений (c)
Brit
Посмотрел когда разработан "современный" танк. В 1967-м году.
Можно с КНДР соревноваться в антикварности военпрома.
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