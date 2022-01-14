В Восточном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Россия может ещё раз пережить валютный кризис, аналогичный по своим масштабам с шоками 2014 и 2015 годов.

Об этом предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Finanz.

Как напомнили специалисты, в декабре 2014 года Центральный банк России был вынужден поднять ключевую ставку до 17% годовых из-за высокой инфляции. С учётом того, что сегодня данный показатель также достаточно высок, у регулятора есть повод продолжать повышение ставки рефинансирования. Не исключено, что она может преодолеть барьер в 10% годовых.

Кроме этого, как полагают аналитики, ЦБ также может пойти и на девальвацию рубля, которая имела место в декабре 2014 года. Если в начале того года доллар оценивался в 30 рублей за штуку, то к концу он достиг отметки около 60. С начала 2020 года, по оценкам экспертов, рубль уже потерял в паре с доллара порядка 20% своей до «коронакризисной» стоимости.

Таким образом, если подобные шоки будут иметь место в ближайшее время, то граждан ожидает «обнуление» их сбережений (c)