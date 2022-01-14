В Восточном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Минобороны в рамках проверки боеготовности в ВВО уделит внимание перевозке войск.
«В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — рассказали 14 января в Министерстве обороны РИА Новости.
Военные проверят способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния. Например, некоторые части и соединения перебрасываются на незнакомые полигоны вдали от места их дислокации. Кроме того, особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре.
В частности, танкисты ВВО начали курс вождения на современных танках Т-72Б3, сообщает Минобороны.