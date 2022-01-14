Мужчину, который задрал юбку девочке у школы, задержали в Невском районе

Родители учащихся школы 639 подняли шум в социальных сетях после того, как на 14-летнюю девочку напал мужчина в Невском районе.



Как стало известно «Фонтанке» 14 января, в полицию накануне около трех дня поступило обращение от местной жительницы. Она рассказала о том, что у дома 9, корпус 1 по проспекту Пятилеток неизвестный мужчина напал на её 14-летнюю дочь, и пытался задрать у нее юбку. Подростка у незнакомца отбили проходившие мимо родители. Они также сообщили о произошедшем в социальных сетях, чтобы предупредить других родителей школьников.

