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Мужчину, который задрал юбку девочке у школы, задержали в Невском районе

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Родители учащихся школы 639 подняли шум в социальных сетях после того, как на 14-летнюю девочку напал мужчина в Невском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, в полицию накануне около трех дня поступило обращение от местной жительницы. Она рассказала о том, что у дома 9, корпус 1 по проспекту Пятилеток неизвестный мужчина напал на её 14-летнюю дочь, и пытался задрать у нее юбку. Подростка у незнакомца отбили проходившие мимо родители. Они также сообщили о произошедшем в социальных сетях, чтобы предупредить других родителей школьников.

Наряд полиции по подозрению в нападении задержал 57-летнего жителя соседнего с место нападения дома по проспекту Пятилеток.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (2)

П33/11-2
зимой, задрать юбку?!
"звезда в полном шоке"(с)...
Ser_N0771
@с место нападения@ ну-ну...
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