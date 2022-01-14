Из банкрота в наркодилеры. На юге Петербурга задержали многопрофильного закладчика

Уроженец Самары после краха на родине перебрался в Петербург, чтобы поработать на даркнет. Закончилось уголовным делом.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января, 35-летнего мужчину КОНи (управление по контролю за оборотом наркотиков) задержали 12 января у дома 94 по Краснопутиловской улице. В ходе личного досмотра у него нашли синтетический наркотик весом около 4 граммов.
Задержанный оказался приезжим из Самары. В 2020 году на родине он был признан банкротом из-за невозможности возместить кредиторам около 1,5 млн рублей.
В квартире на улице Маршала Блюхера, которую он снимает, нашли и изъяли более 300 граммов различных наркотиков — от растительных до синтетики и психотропов.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотиков». По версии следствия, мужчина подрабатывал закладчиком для пользователей даркнета.
Суд принял решение об изоляции его на время следствия.