Из банкрота в наркодилеры. На юге Петербурга задержали многопрофильного закладчика

Уроженец Самары после краха на родине перебрался в Петербург, чтобы поработать на даркнет. Закончилось уголовным делом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января, 35-летнего мужчину КОНи (управление по контролю за оборотом наркотиков) задержали 12 января у дома 94 по Краснопутиловской улице. В ходе личного досмотра у него нашли синтетический наркотик весом около 4 граммов.



Задержанный оказался приезжим из Самары. В 2020 году на родине он был признан банкротом из-за невозможности возместить кредиторам около 1,5 млн рублей.

