Как сэкономить на первой распродаже года

Если подойти к распродаже с умом, можно выгодно купить множество нужных товаров Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться







На «АлиЭкспресс» заканчивается первая распродажа года: «Зимняя ликвидация» финиширует 15 января в 10:59 утра по московскому времени. Делимся с вами удачными находками с честными скидками, на которые стоит обратить внимание.

Смартфон POCO X3 Pro

Пользователи характеризуют покофон емко и исчерпывающе: хитяра. Телефон без задержек потянет хоть крутые графические игры, хоть навороченные рабочие программы. Выдерживает падения, противостоит царапинам и повреждениям, владеет большой памятью, да и просто красивый. Кажется, качествам этого телефона может позавидовать даже человек. А пока обзавестись красавчиком можно с 30-процентной скидкой. Напоминаем о промокоде WinterSALEjan. Он действует для новых покупателей и дает скидку 250 руб. при покупке от 500 руб.

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Стельки с подогревом

В начале года мы обычно обещаем заботиться о здоровье и беречь себя. Начните с вещей, которые помогут пережить холода без простуды. Стельки с подогревом (и скидкой 50%) спасут любителей зимней рыбалки, футбольных фанатов на стадионе, в общем, всех, кому приходится проводить много времени на морозе. Заряжаются стельки от обычного USB.

В пару можно посмотреть специальную сушилку для обуви (сейчас с 35-процентной скидкой): она спасет любимые ботинки от влаги и неприятного запаха.

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Ортопедический чехол

После многочасового рабочего дня напряжение в спине или ногах неизбежно, а неудобные кресла только усугубляют проблему. Этот чехол-подушка, наполненный пеной с эффектом памяти, поддерживает правильную осанку и уменьшает нагрузку на позвоночник. Можно использовать для работы и за столом, и в автомобиле, так что чехол пригодится, например, и бухгалтерам с учителями, и дальнобойщикам. На распродаже чехол продается с 52-процентной скидкой.

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Сковорода-гриль

Сократит время на мытье посуды, сэкономит место на плите и подарит мир семье. Сковорода с антипригарным покрытием подходит для приготовления завтраков — на ней можно одновременно поджарить хлеб, яичницу и бекон. А еще она выручит при подогреве или приготовлении нескольких блюд — пока на большой секции жарится мясо, на другой можно приготовить да хоть зажарку для борща. Сковорода подходит для всех видов плит. На распродаже ее можно купить со скидкой 35%.

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Набор носков

Интересно, сколько времени в год мы тратим на поиск второго носка? А на поиск потерянного носка в стиралке? А того, которым решил поиграть котик? Проблему дефицита одежды для ног можно решить в пару кликов. Наборы носков белого, черного и серого цветов сейчас продают со скидкой 52%.

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А подобрать находки под самый избирательный вкус помогут специальные странички. Делимся с вами лендингами для покупателей из РФ с классными подборками товаров.

Скидки до 90%. Тут можно подобрать себе как классические, так и электронные часы, серьги или футболки.

Популярные бренды. Если вы предпочитаете только известные бренды, этот лендинг для вас: здесь вы найдете товары от Samsung до Sony, от Lego до LG.

Новинки. На этой страничке собраны главные новинки января от известных брендов (техника, гаджеты).

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