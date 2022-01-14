Гинцбург признался, что перенёс «омикрон»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован «омикроном», но не болел, поскольку был вакцинирован.
«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут на антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — цитирует слова Гинцбурга РИА Новости 14 января.
Анализ крови после поездки продемонстрировал очень высокие титры вируснейтрализующих «омикрон»-антител. «То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован «Спутником V», — подчеркнул Гинцбург.
Отличительные черты «омикрона», в том числе редкие симптомы, перечислил иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Москва 24». Например, боль в грудной клетке встречается нечасто. «Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — объясняет Болибок.
Более типичны для «омикрона» сильная боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, повышенная температура, головная боль и сильная слабость. Потеря обоняния возможна, но обычно ближе к выздоровлению.