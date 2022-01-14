Гинцбург признался, что перенёс «омикрон»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован «омикроном», но не болел, поскольку был вакцинирован.



«Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут на антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — цитирует слова Гинцбурга РИА Новости 14 января.

