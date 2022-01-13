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В Выборге час тушили крупный пожар. На помощь пришли очевидцы, которые принесли лопаты

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В Выборге спасатели в течение часа тушили крупный пожар. На помощь пришли и очевидцы, которые принесли с собой лопаты.

Как передает областное МЧС 13 января, о возгорании в садоводстве «Сайменские дачи» стало известно в 18:53 13 января. На площади 100 «квадратов» горел частный дом.

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Судя по фотографиям и видеозаписям из социальных сетей, пламя полностью поглотило здание. К месту происшествия пришли местные жители, которые помогали пожарным тушить пламя, бросая снег в пекло и на припаркованную машину.

По словам жильцов дома, огонь вспыхнул моментально. Из строения спешно эвакуировались в том числе пожилая женщина и собака.

Пожар ликвидировали к восьми вечера. На месте происшествия работали восемь пожарных, которые задействовали две единицы техники.

Фото: Интересный Выборг

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