В Выборге час тушили крупный пожар. На помощь пришли очевидцы, которые принесли лопаты

В Выборге спасатели в течение часа тушили крупный пожар. На помощь пришли и очевидцы, которые принесли с собой лопаты.



Как передает областное МЧС 13 января, о возгорании в садоводстве «Сайменские дачи» стало известно в 18:53 13 января. На площади 100 «квадратов» горел частный дом.