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Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

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На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились соревнования спортивных пар. Победу одержал петербургский дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В произвольной программе они получили 157,46 и по сумме двух выступлений 239,82. Оба результата стали рекордами мира.

Серебро и бронза также достались россиянам. Вторыми стали москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а третьими ещё одни петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы в парах выиграли Бойкова и Козловский.

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