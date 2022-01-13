Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились соревнования спортивных пар. Победу одержал петербургский дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов.



В произвольной программе они получили 157,46 и по сумме двух выступлений 239,82. Оба результата стали рекордами мира.

Серебро и бронза также достались россиянам. Вторыми стали москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а третьими ещё одни петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы в парах выиграли Бойкова и Козловский.