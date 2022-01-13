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Названа причина падения лифта в «Президент-отеле» в Москве

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В качестве основной версии падения лифта в столичном «Президент-отеле» стало нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом 13 января сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

«По предварительным данным, причиной падения служебного лифта в «Президент-отеле» в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, двое рабочих погибли в результате падения лифта при проведении ремонтных работ в «Президент-отеле» на улице Большая Якиманка в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии (6)

Wert
Президент отель.
Alkaline
Он упал.
Alex000
Он был тяжелее воздуха?
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