Названа причина падения лифта в «Президент-отеле» в Москве

В качестве основной версии падения лифта в столичном «Президент-отеле» стало нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом 13 января сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
«По предварительным данным, причиной падения служебного лифта в «Президент-отеле» в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщалось, двое рабочих погибли в результате падения лифта при проведении ремонтных работ в «Президент-отеле» на улице Большая Якиманка в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.