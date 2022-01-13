В Ленобласти экс-контрактника, осужденного за убийство чеченцев, заподозрили в избиении мужчины в пивной

Как сообщает 47news 13 января, предварительно, мужчина ударил 44-летнего жителя Рощино по лицу в пивной. Пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя три дня, его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом основания черепа и ушибом головного мозга.

В Выборгском районе Ленобласти задержали 49-летнего экс-военного, который 15 лет назад был осужден за тройное убийство в Чечне. На этот раз ему пришлось общаться с полицейскими из-за конфликта в пивной, который произошел вечером 6 января.

По данным издания, накануне, 12 января, полиция опросила и отпустила экс-военного под обязательство о явке.

Убийство, как тогда установило следствие, мужчина совершил во время прохождения службы по контракту в Чечне. В ноябре 2005-го во время разведывательных мероприятий он остановил «Газель» с тремя местными жителями в салоне и попросил документы. Разговор перерос в перепалку, из-за чего контрактник несколько раз ударил ножом одного из чеченцев, выстрелил ему в голову. Свидетелей он также устранил.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что мужчина страдал хроническим алкоголизмом. Совершая преступление, он был пьян.

После 15 лет в колонии бывшего военного отпустили условно-досрочно. Он оказался на свободе в январе 2020-го.