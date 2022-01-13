Росприроднадзор потребовал провести внеплановую проверку «Северной Самарки» в Ленобласти. Поводом стали жалобы граждан

«Поводом послужили многочисленные обращения граждан на прием отходов полигоном, который отсутствует в схеме потоков отходов терсхемы обращения с отходами региона, а также жалобы на запахи от свалки. В случае согласования надзорного мероприятия действиям организации будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Росприроднадзор по Северо-Западу направил в областную прокуратуру заявление о проведении внеплановой проверки ЗАО «Промотходы», которое использует один из крупнейших полигонов региона — «Северную Самарку». Представление было направлено накануне, передает 13 января издание 47news .

В Росприроднадзоре также добавили, что в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится иск управления к «Промотходам», который касается запрета размещения отходов на полигоне и рекультивации территории. В суде пытаются доказать, что мощности объекта исчерпаны.



В декабре 2021-го ЗАО ходатайствовало о судебной экспертизе для определения реального объема отходов, которые находятся на «Северной Самарке». Суд выслушал представителей сторон и отложил рассмотрение дела для направления запроса в экспертные организации. Следующее заседание пройдет 19 января.



Как сообщили изданию в комитете по обращению с отходами правительства Ленобласти, с 2022 года на «Северной Самарке» не размещают твердые коммунальные отходы из Петербурга и 47-го региона, объект исключен из терсхемы региона.



По словам представителя ведомства, перевозчики не могут возить ТКО на полигон, поскольку работают по договорам с регоператором, действующим лишь в рамках терсхемы. Решение о завершении работы «Северной Самарки» находится в судебной юрисдикции по иску Росприроднадзора.

