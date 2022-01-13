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Росприроднадзор потребовал провести внеплановую проверку «Северной Самарки» в Ленобласти. Поводом стали жалобы граждан

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Росприроднадзор по Северо-Западу направил в областную прокуратуру заявление о проведении внеплановой проверки ЗАО «Промотходы», которое использует один из крупнейших полигонов региона — «Северную Самарку». Представление было направлено накануне, передает 13 января издание 47news.

«Поводом послужили многочисленные обращения граждан на прием отходов полигоном, который отсутствует в схеме потоков отходов терсхемы обращения с отходами региона, а также жалобы на запахи от свалки. В случае согласования надзорного мероприятия действиям организации будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

В Росприроднадзоре также добавили, что в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится иск управления к «Промотходам», который касается запрета размещения отходов на полигоне и рекультивации территории. В суде пытаются доказать, что мощности объекта исчерпаны.

В декабре 2021-го ЗАО ходатайствовало о судебной экспертизе для определения реального объема отходов, которые находятся на «Северной Самарке». Суд выслушал представителей сторон и отложил рассмотрение дела для направления запроса в экспертные организации. Следующее заседание пройдет 19 января.

Как сообщили изданию в комитете по обращению с отходами правительства Ленобласти, с 2022 года на «Северной Самарке» не размещают твердые коммунальные отходы из Петербурга и 47-го региона, объект исключен из терсхемы региона.

По словам представителя ведомства, перевозчики не могут возить ТКО на полигон, поскольку работают по договорам с регоператором, действующим лишь в рамках терсхемы. Решение о завершении работы «Северной Самарки» находится в судебной юрисдикции по иску Росприроднадзора.

Гендиректор «Промотходов» Сергей Шматов добавил, что, согласно имеющейся у ЗАО лицензии, на данный момент коммунальные отходы не принимаются, однако продолжается прием грунта, а также строительных и производственных отходов.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи.тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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