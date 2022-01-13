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Загадочная находка. В Ленобласти изучают окровавленную детскую куртку, которая лежала в лесу

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Детскую куртку в крови обнаружили в лесу Приозерского района Ленобласти. В произошедшем разбирается полиция.

Фото: 47news
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Как пишет 13 января 47news, бесхозная одежда находилась рядом со старыми очистными сооружениями у поселка Громово. По предварительным данным, куртка пролежала в лесу больше месяца, из-под снега ее выкопали дикие кабаны. Кровь, скорее всего, также принадлежит животным.

«Либо кабаны подрали друг друга, либо хищник — кошку. Рядом лежит кусок шкуры с шерстью», — поделился версией один из побывавших на месте чиновников.

Сейчас правоохранители устанавливают принадлежность куртки и крови.

Фото: 47news

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