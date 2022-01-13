Загадочная находка. В Ленобласти изучают окровавленную детскую куртку, которая лежала в лесу

Детскую куртку в крови обнаружили в лесу Приозерского района Ленобласти. В произошедшем разбирается полиция.

Как пишет 13 января 47news, бесхозная одежда находилась рядом со старыми очистными сооружениями у поселка Громово. По предварительным данным, куртка пролежала в лесу больше месяца, из-под снега ее выкопали дикие кабаны. Кровь, скорее всего, также принадлежит животным.



«Либо кабаны подрали друг друга, либо хищник — кошку. Рядом лежит кусок шкуры с шерстью», — поделился версией один из побывавших на месте чиновников.

