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Фигуристка Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

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На чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Первое место занимает российская фигуристка Камила Валиева.

Судьи поставили ей 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом. Отметим, что предыдущее достижение также принадлежало Валиевой.

Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третья — еще одна россиянка, Александра Трусова (75,13).

Напомним, что действующая чемпионка мира Алёна Косторная не смогла принять участие в соревнованиях из-за травмы руки.

Ранее короткую программу у мужчин выиграл петербуржец Андрей Мозалёв.

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