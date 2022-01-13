Кирилл Дмитриев заявил, что компании «большой фармы» лоббируют санкции против РФПИ, чтобы помешать «Спутнику»

Компании «большой фармы» лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), чтобы помешать продвижению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире. Об этом 13 января заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.



«Мы, безусловно, видим, что «большая фарма» активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать «Спутнику» спасать жизни», —сказал Дмитриев.



Он добавил, что недобросовестная конкуренция «имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей».

