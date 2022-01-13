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Кирилл Дмитриев заявил, что компании «большой фармы» лоббируют санкции против РФПИ, чтобы помешать «Спутнику»

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Компании «большой фармы» лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), чтобы помешать продвижению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире. Об этом 13 января заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, видим, что «большая фарма» активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать «Спутнику» спасать жизни», —сказал Дмитриев.

Он добавил, что недобросовестная конкуренция «имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей».

Еще в декабре 2021 года Bloomberg сообщал, что власти США и Европы рассматривают возможность введения санкций против российских банков и РФПИ. Дмитриев тогда говорил, что РФПИ — «неполитический фонд».

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Комментарии (5)

mynine
Плохому танцору известно что мешает.
Ребята, вы вначале в своей стране убедите большинство людей привиться.
Да и на фоне производства остальных вакцин объемы Спутника очень небольшие, смысла нет кому-то упираться ради малой доли на рынке.
Slava_Rossii
Какая вообще связь между каким-то фондом и вакциной?
У вакцины есть свой разработчик и производитель. Никто не мешает ему торговать своей вакциной, если её признает ВОЗ.
LiChaBaTa
Что "Большая фарма", что маленький РФПИ - одна хрень на работает и не может работать по определению. Понятно, что зависть наших торгашей берет, когда видят как и какие там бабки рубят. Ну так ребята, что вы хотите от страны с бюджетом меньше бюджета Нью-Йорка. Сначала дайте разбогатеть, а потом и доите.
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