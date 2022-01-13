Смольный снова сносит парковку на Авиаконструкторов вопреки решению суда. Бизнес ищет защиты у губернатора

Ассоциация «Содействие малому бизнесу» обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой остановить снос парковки на проспекте Авиаконструкторов. Работы ведутся незаконно, считает собственник. Ранее суд уже вставал на его сторону.

Комитет по контролю за имуществом приступил к демонтажу парковки на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе 13 января. Стоянка принадлежит компании «Севзапстроймонтаж», которая арендовала участок в 1,5 тыс. кв. м у города еще в 2007 году. Договор был прекращен в 2010-м, но с условием, что компания сможет продолжить им пользоваться, внося плату, и освободит участок в случае начала строительства.



Требование освободить участок компания получила летом 2021 года. В нем говорилось, что он зарезервирован «для создания перехватывающей парковки с учетом строительства новых станций метрополитена». Однако, как следует из ответа комитета по строительству (есть в распоряжении «Фонтанки»), решения о проектировании каких-либо объектов капитального строительства на данном участке нет. Как сообщает в письме губернатору глава «Содействия малому бизнесу» Янина Гришина в актуальном списке потенциальных мест для организации перехватывающих стоянок данный участок тоже не отражен.

Но в КИО считают, что это не отменяет право арендодателя на принятие решения об ином использовании участка, сообщило ведомство в письме в адрес ассоциации.

По словам генерального директора «Севзапстроймонтаж» Дмитрия Григорьева, городские власти сносят его парковку уже не первый раз. В 2017 году прокуратура признала демонтаж стоянки нарушением и внесла представление в адрес тогдашнего вице-губернатора Михаила Мокрецова. В 2020 году суд признал, что предприятие сохраняет за собой право пользования земельным участком на неопределенный срок, так как чиновники не предоставили доказательства начала строительных работ. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.



На данный момент сотрудники ККИ спилили забор, ворота, будку охраны. «Сейчас будут секции бетонного забора вывозить», — говорит Дмитрий Григорьев. Сумму ущерба предприниматель оценивает в 400 тысяч рублей. Но в нее не включена потерянная выручка — без забора и пункта охраны навряд ли кто-то будет оставлять на парковке свои машины. «Есть суды, есть прокуратура, есть документы о законном там нахождении. Мы стоим и платим аренду. Почему нас надо сносить?» — недоумевает предприниматель.

Фото: Дмитрий Григорьев Фото: Дмитрий Григорьев Фото: Дмитрий Григорьев Фото: Дмитрий Григорьев Фото: Дмитрий Григорьев Поделиться Поделиться





