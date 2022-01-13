Делал сальто и ударился. В Обнинске подростка отправили домой лечиться обезболивающим, а на следующий день он умер

В Обнинске подросток сильно ударился грудью о металлическую конструкцию, делая сальто во дворе. Врачи не стали его госпитализировать, а на следующий день он умер. Видео смертельного трюка опубликовало издание KP40.RU.

Как пишет 13 января «Подъем», после травмы у 18-летнего юноши начались сильные боли и рвота. В больнице ему сделали УЗИ, сказали, что повреждений внутренних органов нет, и отпустили домой. На следующий день ему стало хуже, и мать вызвала скорую.



«Это такая нелепая смерть. Я очень себя ругаю. Но я же не медик. Он у меня на глазах, на руках умер. Пришёл друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел. А нам выписали «Кеторол» по одной таблетке при сильных болях и «Долгит» мазать», — рассказала «Подъему» женщина.

