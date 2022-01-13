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Делал сальто и ударился. В Обнинске подростка отправили домой лечиться обезболивающим, а на следующий день он умер

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В Обнинске подросток сильно ударился грудью о металлическую конструкцию, делая сальто во дворе. Врачи не стали его госпитализировать, а на следующий день он умер. Видео смертельного трюка опубликовало издание KP40.RU.

Автор: KP40.RU

Как пишет 13 января «Подъем», после травмы у 18-летнего юноши начались сильные боли и рвота. В больнице ему сделали УЗИ, сказали, что повреждений внутренних органов нет, и отпустили домой. На следующий день ему стало хуже, и мать вызвала скорую.

«Это такая нелепая смерть. Я очень себя ругаю. Но я же не медик. Он у меня на глазах, на руках умер. Пришёл друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел. А нам выписали «Кеторол» по одной таблетке при сильных болях и «Долгит» мазать», — рассказала «Подъему» женщина.

По данным экспертизы, молодой человек скончался от внутрибрюшного кровотечения и травмы тонкого кишечника.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал случай чудовищным и поручил Минздраву региона совместно с Росздравнадзором и руководителем больницы «принять решения, которые в корне поменяют ситуацию».

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Комментарии (16)

Asus
Путин придет и порядок наведет, ждите:)
Carpenter
18лет это не подросток, как Фонтань тут в заголовке написала. Взяли моду половозрелых юнцов подростками называть. Он вообще в армии должен был быть, а не страдать хернёй, этот "подросток".
Иван Кадачигов
А зачем он делал сальто? Он что, спортсмен или каскадёр?
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