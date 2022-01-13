FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
74.53р84.67р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«Ауди» выкинула «ГАЗель» в сугроб в Хапо-Ое и полностью перекрыла движение

0
Печать

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Серьезное ДТП с участием грузового фургона собирает пробку под Петербургом. Участники аварии полностью перегородили проезд по одной из региональных трасс Всеволожского района.

Как сообщает очевидец Василий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Хапо-Ое лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Audi и грузовая «ГАЗель». От удара фургон откинуло в придорожный сугроб, на фото и видео видно, что кабина автомобиля сильно повреждена. Легковую развернуло поперек проезжей части, из-за чего движение оказалось полностью заблокировано.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на Шоссейной улице и трассе 41К-067 копится в обе стороны, из Петербурга он уже растянулся на 1,5 километра. Со слов очевидца, все участники ДТП живы. О пострадавших не сообщается.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний