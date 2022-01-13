«Ауди» выкинула «ГАЗель» в сугроб в Хапо-Ое и полностью перекрыла движение

Серьезное ДТП с участием грузового фургона собирает пробку под Петербургом. Участники аварии полностью перегородили проезд по одной из региональных трасс Всеволожского района.
Как сообщает очевидец Василий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Хапо-Ое лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Audi и грузовая «ГАЗель». От удара фургон откинуло в придорожный сугроб, на фото и видео видно, что кабина автомобиля сильно повреждена. Легковую развернуло поперек проезжей части, из-за чего движение оказалось полностью заблокировано.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на Шоссейной улице и трассе 41К-067 копится в обе стороны, из Петербурга он уже растянулся на 1,5 километра. Со слов очевидца, все участники ДТП живы. О пострадавших не сообщается.