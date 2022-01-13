Кировчанин в ночи пытался украсть детали кислородного оборудования в ковидном госпитале

Кировчанин пришел в ковидный госпиталь и попытался украсть детали с установки, подающей кислород к аппаратам ИВЛ. Мужчину задержали, сообщает 13 января пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Непрошеный гость пожаловал в больницу около часа ночи. Его заметил дежурный врач, медики позвонили на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Вскоре на территории обсерватора задержали ранее судимого 45-летнего мужчину, рядом в сугробе валялись пассатижи и отвертка.
Задержанного передали полицейским, аппараты ИВЛ работают в штатном режиме.