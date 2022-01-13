Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира. Россиянок в списке нет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Согласно публикации от 13 января, первое место, как и в прошлом году, досталось теннисистке Наоми Осаке, заработавшей больше 57,3 млн долларов.
Из этих денег 55 млн долларов она получила по контрактам со спонсорами, и лишь 2,3 млн долларов — в виде призовых за успехи на турнирах.
Второе и третье места заняли сестры Уильямс. Серена Уильямс заработала на призовых всего 900 тысяч долларов, но от спонсоров получила еще 45 млн. Ее сестра Винус за год получила в общей сложности 11,3 млн, из них лишь 300 тысяч в виде призовых.
Также в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes попали:
- гимнастка Симона Байлз (США) — $10,1 млн;
- теннисистка Гарбинье Мугуруса (Испания) — $8,8 млн;
- гольфистка Джин Янг Ко (Южная Корея) — $7,5 млн;
- бадминтонистка Пусарла Венката Синдху (Индия) — $7,2 млн;
- теннисистка Эшли Барти (Австралия) — $6,9 млн;
- гольфистка Нелли Корда (США) — $5,9 млн;
- баскетболистка Кэндис Паркер (США) — $5,7 млн.
Издание сделало вывод, что попасть в число самых высокооплачиваемых спортсменов любого пола нет шансов ни у одной участницы списка, кроме Наоми Осаки и Серены Уильямс.