Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира. Россиянок в списке нет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Согласно публикации от 13 января, первое место, как и в прошлом году, досталось теннисистке Наоми Осаке, заработавшей больше 57,3 млн долларов.



Из этих денег 55 млн долларов она получила по контрактам со спонсорами, и лишь 2,3 млн долларов — в виде призовых за успехи на турнирах.



Второе и третье места заняли сестры Уильямс. Серена Уильямс заработала на призовых всего 900 тысяч долларов, но от спонсоров получила еще 45 млн. Ее сестра Винус за год получила в общей сложности 11,3 млн, из них лишь 300 тысяч в виде призовых.

