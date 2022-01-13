Черногория смягчила правила въезда для иностранцев. Шанс отдохнуть есть и у непривитых

Власти Черногории разрешили приезжать в страну непривитым туристам. У них потребуют отрицательный тест на коронавирус.



«Границы страны теперь можно пересечь при соблюдении хотя бы одного условия: полная вакцинация, отрицательный ПЦР- или антиген-тест, а также доказательство того, что человек переболел COVID-19», — приводится 13 января заявление министра здравоохранения Елены Боровинич-Бойович на сайте правительства.



По ее словам, новые правила начнут действовать уже сегодня. Ранее страна принимала туристов только при наличии сертификата о вакцинации, включая «Спутник V», а также документа о перенесенном коронавирусе.

