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Обмороженных с мачете задержали на границе с Финляндией

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За новогодние праздники сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали более сотни иностранцев, которые хотели проскользнуть мимо КПП. Об этом 13 января рассказали в пресс-службе ведомства.

Интересных перебежчиков схватили в Выборгском районе. Четверо мужчин, несмотря на то, что взяли с собой теплые вещи и продукты питания, получили обморожения. Также в их рюкзаках нашлись два мачете. Все задержанные были доставлены в больницу Светогорска с переохлаждением. После выписки их привлекли к административной ответственности и назначили штраф с принудительным выдворением за пределы РФ.

А в Рождество пограничникам в Пулково попалась иностранка, числящаяся в федеральном и всероссийском розыске по делу о незаконном пересечении российской границы. Путешественнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (2)

MidNightWoodpecker
Штраф за попытку нарушения границы? С холодным оружием?
А, так это ж из адекватных мужиков кто-то. Понять и простить.
bluxer
Обмороженные с мачете - готовое название для фильма.
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