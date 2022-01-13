Обмороженных с мачете задержали на границе с Финляндией

За новогодние праздники сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали более сотни иностранцев, которые хотели проскользнуть мимо КПП. Об этом 13 января рассказали в пресс-службе ведомства.
Интересных перебежчиков схватили в Выборгском районе. Четверо мужчин, несмотря на то, что взяли с собой теплые вещи и продукты питания, получили обморожения. Также в их рюкзаках нашлись два мачете. Все задержанные были доставлены в больницу Светогорска с переохлаждением. После выписки их привлекли к административной ответственности и назначили штраф с принудительным выдворением за пределы РФ.
А в Рождество пограничникам в Пулково попалась иностранка, числящаяся в федеральном и всероссийском розыске по делу о незаконном пересечении российской границы. Путешественнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.