Фонд «Круг добра» объявил о приёме заявок на лекарства для детей на 2022 год

«Фонд “Круг добра” направил руководителям субъектов информационное письмо, в котором проинформировал о возможности подать заявки до 17 января», - сообщили в фонде 13 января. По словам председателя правления фонда Александра Ткаченко, «непрерывность лечения – это принципиальный вопрос для фонда».

Фонд «Круг добра» объявил о начале приёма заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с тяжёлыми, орфанными заболеваниями на 2022 год.

На данный момент в перечне заболеваний, с которыми работает «Круг добра», 44 нозологии. Это орфанные заболевания, для которых сегодня есть патогенетическое лечение. Сейчас фонд закупает 40 наименований лекарственных препаратов.



Заявки на лекарственное обеспечение детей с редкими заболеваниями фонд принимает от регионов. Затем команда экспертов оценивает показания и противопоказания, правильность назначений. После этого принимается решение по закупке лекарства, а затем его рассматривает попечительский совет, состоящий из представителей общественных и благотворительных организаций. После принятия коллегиального решения о закупке, приобретённый препарат передается в регион, в котором живет нуждающийся в лекарстве ребёнок. Экспертный совет мониторит качество лечения.



За год работы фонда “Круг добра” более 2100 детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями были обеспечены лекарственными препаратами или получили медицинскую помощь.



В наступившем году на плечи фонда также ляжет забота о тяжелобольных россиянах старше 18 лет. На днях президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по обеспечению лекарствами, медизделиями, средствами реабилитации и медпомощью молодых людей с орфанными заболеваниями. Срок реализации поручения – 15 февраля 2022 года. Увеличивать возраст получателей помощи планируется поэтапно, а снабжать необходимой терапией – уже в 2022 году.

