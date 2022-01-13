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Фонд «Круг добра» объявил о приёме заявок на лекарства для детей на 2022 год

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Фонд «Круг добра» объявил о начале приёма заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с тяжёлыми, орфанными заболеваниями на 2022 год.

«Фонд “Круг добра” направил руководителям субъектов информационное письмо, в котором проинформировал о возможности подать заявки до 17 января», - сообщили в фонде 13 января.

По словам председателя правления фонда Александра Ткаченко, «непрерывность лечения – это принципиальный вопрос для фонда».

«Поэтому настоятельно просим присылать заявки заблаговременно», - подчеркнул Ткаченко.

На данный момент в перечне заболеваний, с которыми работает «Круг добра», 44 нозологии. Это орфанные заболевания, для которых сегодня есть патогенетическое лечение. Сейчас фонд закупает 40 наименований лекарственных препаратов.

Заявки на лекарственное обеспечение детей с редкими заболеваниями фонд принимает от регионов. Затем команда экспертов оценивает показания и противопоказания, правильность назначений. После этого принимается решение по закупке лекарства, а затем его рассматривает попечительский совет, состоящий из представителей общественных и благотворительных организаций. После принятия коллегиального решения о закупке, приобретённый препарат передается в регион, в котором живет нуждающийся в лекарстве ребёнок. Экспертный совет мониторит качество лечения.

За год работы фонда “Круг добра” более 2100 детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями были обеспечены лекарственными препаратами или получили медицинскую помощь.

В наступившем году на плечи фонда также ляжет забота о тяжелобольных россиянах старше 18 лет. На днях президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по обеспечению лекарствами, медизделиями, средствами реабилитации и медпомощью молодых людей с орфанными заболеваниями. Срок реализации поручения – 15 февраля 2022 года. Увеличивать возраст получателей помощи планируется поэтапно, а снабжать необходимой терапией – уже в 2022 году.

Напомним, что финансирование фонда осуществляется за счет повышенной ставки НДФЛ для граждан, доходы которых превышают 5 миллионов рублей в год. В 2021 году в бюджете было зарезервировано 60 миллиардов рублей, фактические поступления составили порядка 75 миллиардов рублей.

Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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